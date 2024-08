Segurança nas Eleições 2024 foi o ponto focal da reunião entre a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, e o governador da Paraíba, João Azevêdo. O encontro aconteceu nessa quinta-feira (1º), na Granja Santana, em João Pessoa.

Garantir acessibilidade aos eleitores com deficiência também foi um dos temas conversados durante o encontro. A propósito do assunto, a desembargadora Agamenilde Dias agradeceu ao Governo da Paraíba pela parceria quanto à atualização de dados referentes à pessoa com deficiência (PCD).

O governador João Azevêdo garantiu total apoio ao Plano de Segurança que está sendo formatado, como forma de assegurar a tranquilidade nas eleições municipais de outubro deste ano.

O chefe do Executivo garantiu que as forças de segurança da Paraíba não medirão esforços para garantir a tranquilidade do pleito. “Além dos nossos homens e mulheres que integram as forças da nossa Segurança Pública, temos todo um aparato tecnológico que será essencial para garantir a tranquilidade nestas eleições, a exemplo dos Centros Integrados de Comando e Controle de João Pessoa, Campina Grande e Patos. É, ainda, muito importante que a população dê a sua contribuição para uma eleição tranquila”, disse.

Ao final do encontro, a presidente do TRE-PB avaliou o resultado da reunião com o governador João Azevêdo como extremamente positiva. “Essa reunião se reveste de importância pela interação institucional do TRE. Ontem, tivemos uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, no TSE, sobre os nossos cuidados com a segurança durante o processo eleitoral deste ano. E, neste sentido, o governador João Azevêdo tem sido muito participativo nesse processo de construção para que tenhamos eleições tranquilas, para que a Paraíba viva com alegria esse dia de festa democrática”, observou.

Presença

A reunião contou, também, com a presença do juiz membro do TRE-PB, Sivanildo, Torres; da diretora-geral do Regional, Andréa Gouvêa; do assessor da Presidência, Allan Oliveira; e do procurador-geral do Estado, Fábio Brito.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online