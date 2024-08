Colunista fala sobre a escolha de candidatos a vice em Campina Grande

O colunista Arimatea Souza atualiza os internautas do ParaibaOnline acerca dessa reta final do prazo para a realização das convenções partidárias.

O destaque é para as definições pendentes no tocante à escolha de candidatos (as) ao cargo de vice-prefeito, bem como possíveis coligações para a disputa majoritária em Campina Grande.

Na edição desta sexta-feira da coluna Aparte, por ele assinada, o tema também é aprofundado.

Assista aqui ao seu comentário:

Acesse aqui a edição desta sexta-feira da coluna Aparte:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/o-oraculo-operando-em-campina-grande/

