Veneziano: “Preferência para indicação do vice de Bruno é de Romero”

Veneziano garante não interferir na escolha do vice-prefeito de Campina Grande: “não quero ser emprecilho”

O senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente do MDB da Paraíba, assegurou nesta quinta-feira (1) que não interferirá na decisão do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), sobre o pré-candidato a vice-prefeito na chapa majoritária.

A declaração foi dada em entrevista a uma rádio de João Pessoa, na qual o parlamentar reafirmou que Bruno tem liberdade para buscar o apoio que considerar necessário.

“Não queria e não quero ser empecilho para Bruno, por exemplo, se Romero desistir e vier a indicar o vice. Claro que tem legítima compreensão de minha parte. É o pleito dele. E eu falava, Bruno, fique à vontade, se você precisar da vice para atrair novos apoios, o MDB tá de bom tamanho aqui. A gente não condiciona essas coisas não”, afirmou Veneziano.

O senador destacou que o deputado federal Romero Rodrigues, tem a preferência para indicar um nome para o posto de vice-prefeito.

“Se Romero concordar em apresentar, a preferência é dele. Agora, se ele disser assim ó, não vou ser candidato, mas não tenho pretensão de apresentar o nome… Aí, Bruno, tem que ver quais são as outras opções”, detalhou.

Veneziano reforçou que as negociações com Romero devem continuar e que a definição do nome do vice-prefeito pode ocorrer antes ou durante a convenção.

“Ele deve hoje, provavelmente, continuar essas tratativas com Romero, né? E não sei se antes da convenção ou só na convenção, o nome vai ser decidido. Eu acho que o nome vai ser escolhido antes”, completou.

Além disso, em suas declarações, Veneziano deixou claro que o MDB não condiciona a escolha do nome do vice-prefeito e que Bruno Cunha Lima tem autonomia total para compor sua chapa visando às eleições municipais.

