Prefeitável afirma que família Ribeiro está unida em torno de seu nome

A prefeitável Rosália Lucas (PSD) informou ontem que conta com o apoio de TODA a família Ribeiro, abrigada em duas legendas – PSD e PP.

A saber: senadora Daniella, vice-governador Lucas, deputado Aguinaldo e Enivaldo Ribeiro.

A sua intenção – assinalou na ´Arapuan FM´ – é “resgatar o modelo de gestão do ex-prefeito Enivaldo Ribeiro”.

Rosália revelou que foi “abordada” para ser candidata à vice-prefeita “por TODOS os candidatos a prefeito” de Campina.

No caso específico de Jhony Bezerra, a prefeitável do PSD/CG salientou que ele “foi um secretário (de Saúde) extremamente competente”, e que “já sentamos e dialogamos várias vezes no sentido de fazer uma composição para fortalecer”.

“Já dialogamos sim!” – reforçou Rosália, entoando em seguida que “temos quer unir forças. A oposição tem que sair fortalecida”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

