Líder da oposição estima uma renovação entre 30% a 40% de vereadores na Câmara de João Pessoa

Por conta das coligações, a situação está difícil para muitos vereadores retornarem ao parlamento municipal, nestas eleições, conforme avaliação do líder da oposição na Câmara de Vereadores de João Pessoa, Milanez Neto, que durante a janela partidária migrou para o MDB e está em busca da reeleição.

Ele estima que nas eleições de outubro, a Câmara de João Pessoa tenha uma renovação de 30% a 40%.

“É o que eu acredito que ocorrerá nesse processo eleitoral e é o habitual que vem ocorrendo nas últimas eleições”, disse.

O líder falou ainda sobre as advertências da Casa em relação ao período eleitoral e disse que não pretende falta às sessões, mas que fará o seu papel de opositor ao prefeito Cícero Lucena (PP), e que a partir da sessão da próxima terça-feira (06), estará com as baterias carregadas para descarregar contra o gestor.

“Vamos mostrar qual é a realidade de João Pessoa porque nós temos duas João Pessoa; a real, que as pessoas conhecem melhor do que ninguém e a João Pessoa fictícias com as suas inaugurações de obras inacabadas, de uma saúde que não existe, de uma educação que está cada vez mais periclitante, é esse debate que a gente vai fazer na Casa”, prometeu o vereador.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online