O prefeitável do PSB/CG, Jhony Bezerra, afirmou que “estamos trabalhando para até domingo a gente conseguir unir toda a oposição”, incluindo o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP) e a senadora Daniella Ribeiro (PSD).

Segundo ele, é o governador quem “está fazendo essas tratativas”.

Jhony Bezerra reafirmou, por fim, a convicção de que “até domingo estaremos com toda oposição em nosso palanque, com a presença do governador”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.

