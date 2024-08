Jhony Bezerra contrata o ex-marqueteiro de Cássio e de Veneziano

O prefeitável campinense Jhony Bezerra (PSB) anunciou, nesta quinta-feira, que o publicitário José Maria de Andrade será o marqueteiro de sua campanha.

Ele é um dos sócios da empresa C-Mix de Comunicação, que ainda presta contratualmente serviços à Prefeitura de Campina Grande.

José Maria é jornalista e foi o responsável pelo marketing da maior parte das campanhas do ex-senador Cássio Cunha Lima, como também, em 2022, da campanha do senador Veneziano Vital do Rêgo ao governo da Paraíba.

