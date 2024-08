Enivaldo Ribeiro não descarta nome de Daniella para as eleições em Campina

O presidente do Progressistas na Paraíba, ex-prefeito Enivaldo Ribeiro, afirmou nesta quinta-feira (1º) que a senadora Daniella Ribeiro (PSD) pode concorrer à prefeitura de Campina Grande nas eleições municipais de outubro.

Entretanto, ele ressaltou que a decisão ainda não foi tomada.

“Eu, como pai dela, vou bem dizer que ela não é uma boa candidata, ela é uma ótima candidata. Na verdade, acho que ela é uma grande candidata. Agora, isso é algo que não podemos responder ainda porque, primeiro, eu não conversei com ela. Estou chegando em João Pessoa para conversar”, declarou.

Enivaldo Ribeiro destacou que, historicamente, as decisões políticas são frequentemente feitas de última hora.

Ele relembrou a candidatura inesperada de seu filho, Aguinaldo Ribeiro, a deputado federal, que foi decidida nos momentos finais.

“Toda política tem isso. Eu me lembro da vez que Aguinaldo resolveu de última hora ser candidato a deputado federal. No último instante, no último minuto. Por isso estou dizendo. Já passei por muitos momentos como esse e todos eram assim, decididos de última hora. Vamos ver o que vai acontecer”, comentou.

Siga o nosso Instagram: @paraiba_online