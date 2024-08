Veneziano e Romero estiveram juntos na noite desta quarta-feira

O senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente do MDB na Paraíba, e o deputado federal Romero Rodrigues, presidente do Podemos no Estado, estiveram juntos em duas ocasiões na noite desta quarta-feira.

Primeiramente na casa do prefeito João Costa (União Brasil), na cidade de Massaranduba, durante a comemoração de seu aniversário.

Posteriormente na convenção que homologou a candidatura de João Costa à reeleição nas eleições de outubro próximo.

Veja as imagens.

Crédito das imagens: redes sociais

