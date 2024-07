Reunião promovida ontem pela Justiça Eleitoral com diretores de emissoras de rádio e TV em Campina Grande definiu as geradoras do guia eleitoral, que terá início no final de agosto.

No 1º turno, a cada semana uma emissora de rádio ficará incumbida da geração (7h da manhã e 12h) na seguinte ordem: Mix, Panorâmica, Correio e Campina FM.

A Rádio Cariri fará a geração de um eventual 2º turno.

Em termos de TV, a ordem semanal ficou sendo a seguinte: Borborema, Paraíba, Maior e Ita (antiga TV Itararé).

Num eventual segundo turno, também foi sorteada a Ita.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

