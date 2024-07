Nas últimas horas, diversas lideranças da base governista em Campina Grande têm se mobilizado para afinar a iminente oficialização da desistência do deputado Romero Rodrigues – de concorrer à sucessão municipal – com a sua eventual participação na campanha à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), mediante a indicação do (a) seu (sua) companheiro (a) de chapa.

Bruno (foto) – comedidamente – decidiu só se pronunciar publicamente acerca da formação de sua chapa quando houver a publicização de Romero no tocante ao processo eleitoral em curso.

*Informações publicadas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

