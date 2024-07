O presidente da Câmara Municipal, vereador Marinaldo Cardoso (Republicanos), declarou apoio ao ex-secretário de Saúde da Paraíba e pré-candidato a prefeito de Campina Grande, pelo PSB, Jhony Bezerra.

Nesta última segunda-feira (29), o diretório estadual do Republicanos apresentou o apoio à pré-candidatura de Jhony, que também conta com o apoio do governador João Azevêdo (PSB).

Segundo Marinaldo, a decisão toma por base o caminho percorrido pelo Republicanos em Campina Grande.

Cardoso confirmou sua posição durante uma entrevista, afirmando que seguirá a orientação partidária e buscará dialogar com Jhony Bezerra para discutir estratégias e propostas eleitorais.

“Quando falamos em seguir o partido, é uma obrigação. Estaremos defendendo, e vamos sentar com o Jhony Bezerra, ouvir as propostas dele, para que, quando estivermos na rua, nós estarmos apresentando-as”, afirmou Marinaldo.

