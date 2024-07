João Azevêdo buscou, ontem, reagir (no plano público) olimpicamente a mais uma (provável) desventura política com Romero Rodrigues: “Eu sempre disse que quem espera por Romero é Romero. Nós não esperamos por Romero!”

No rastro da constatação feita pelo Republicanos – de que Romero não disputará a PMCG este ano -, o governador adequou rapidamente a retórica: “Vamos fazer com que Campina verdadeiramente tenha uma gestão que seja comprometida com o povo. Campina tem tido gestões que são comprometidas com grupos políticos. Não queremos isso! Nós queremos que a gestão de Campina seja reflexo da gestão do Estado, que é uma gestão voltada para a população”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

