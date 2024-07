Enivaldo reúne pré-candidatos do PP em apoio à prefeitável Rosália Lucas

Pré-candidatos a vereador do Progressistas, ao lado do presidente estadual do partido, o ex-prefeito Enivaldo Ribeiro, ofereceram um café da manhã especial nesta terça-feira para reafirmar o apoio à pré-candidatura de Rosália Lucas (PSD) a prefeita de Campina Grande.

Durante o encontro, realizado na casa de Enivaldo, os participantes destacaram que Rosália apresenta o perfil adequado para que Campina retome o caminho do progresso, do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, inclusive unindo todos os atores e segmentos em prol do melhor para a cidade.

“A nossa escolha pelo nome de Rosália não foi por acaso. Ela tem um histórico de serviços prestados a Campina Grande e à Paraíba e um perfil de trabalho incansável, de encontrar caminhos e soluções com criatividade, de superar obstáculos e de unir as pessoas”, comentou Enivaldo.

Rosália agradeceu ao Progressistas, em nome do presidente estadual do partido e seus pré-candidatos à Câmara Municipal, pela confirmação do apoio ao seu nome e lembrou que Enivaldo, inclusive, foi um dos maiores prefeitos de toda a história da cidade.

“É uma honra e uma grande responsabilidade contar com o apoio e a confiança de Enivaldo, assim como do vice-governador Lucas Ribeiro, da senadora e presidente do PSD paraibano Daniella Ribeiro, do deputado federal Aguinaldo e os pré-candidatos do partido. Trata-se de um grupo que, a começar pelo grande prefeito que foi Enivaldo, sempre trabalhou muito por Campina e pela Paraíba”, acrescentou a pré-candidata.

Participaram do café da manhã os pré-candidatos a vereador do Progressistas Tony Modas, Júnior do Trem, Leonardo Araújo, Hênio, Felipe Emplacamentos, Dedé Ferreira, Rogério de Galante, Pastor Lenilson, Pastor Generino, Jailma, Gabriela, Gerlânea, Cícero Rodrigues, Aline Brandão, Paulo Falcão, Reginaldo Guimarães, Rilmar, Ronaldo Simplício e Ruiter Sansão.