Ao participar (dias atrás) da convenção partidária na cidade de Serra Branca (Cariri), o advogado pernambucano Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, por empolgação ou incontinência verbal saudou o senador (licenciado) Efraim Filho (presidente do União na Paraíba) como “nosso futuro governador”.

“A mudança da Paraíba começa aqui. Estou preanunciando. Isso aqui nasce hoje, não será a partir de João Pessoa, será a partir de Serra Branca. Vamos à vitória!”, trombeteou Rueda.

Diante da constatação de que o seu presidente nacional não foi suficientemente ´familiarizado´ com o ambiente político paraibano, ou não se inspirou no comedimento modelar de seu conterrâneo e ex-senador Marco Antonio Maciel (já falecido), coube ao próprio Efraim buscar contornar o (aparentemente) ato falho, até porque entrou nas conversações com o deputado Romero Rodrigues (Podemos) a possibilidade de ele, permanecendo no agrupamento atual, vir a ser o candidato ao governo em 2026.

“2026 vai ser conversado depois de 2024. Essa conversa já tive com o próprio Romero. Romero é um nome que já foi convidado para compor a majoritária até mesmo em 2022. Romero sabe que ´foguete não dá ré´; palavra tem compromisso e a construção para 2026 passará por todos nós”.

