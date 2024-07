Veneziano: escolha da vice de Ruy Carneiro foi “compartilhada”

Ao comentar a indicação de Amanda Melo, filiada ao MDB, como companheira de chapa do deputado Ruy Carneiro (Podemos) na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, o senador Veneziano Vital do Rêgo sublinhou, afirmou, nesta segunda-feira (29), que “todas as decisões são compartilhadas e levadas à análise de cada uma das agremiações que compõem esse grupo de apoiadores, e não seria diferente no tocante à escolha Amanda”.

– Amanda se sente muito à vontade na casa onde se encontra, que é o MDB – acrescentou Veneziano, presidente estadual do partido, ao responder sobre a identificação da agora candidata a vice com a legenda.

Assista a entrevista:

https://youtu.be/ho1AWIiKA1Y

