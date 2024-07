O deputado federal (licenciado) e pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Podemos, Ruy Carneiro, oficializou nesta segunda-feira o nome da perita criminal Amanda de Melo como a sua companheira de chapa, na qualidade de candidata à vice-prefeitura.

O lançamento contou com as participações dos senadores Veneziano Vital, presidente do MDB na Paraíba, e Efraim Filho, presidente estadual do União Brasil.

Ruy frisou que inicialmente a indicação do (a) vice caberia ao União Brasil, que abriu mão da possibilidade de impor nomes, viabilizando espaço para “a construção de um consenso”.

Veja a entrevista de Ruy:

*Vídeo: ParaibaOnline

