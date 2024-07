Presidente do SD em Campina e suplente de vereador, o empresário Emerson Cabral comentou que “estamos segurando as pressões para que o partido” retire o apoio ao prefeito Bruno.

Emerson ´espanou´ a atual legislatura da Câmara: “A população está revoltada com a Câmara que hoje está aí. Revoltada com a falta de ética, falta de postura, falta de conteúdo. A cidade pede mudança, e essa mudança virá com o Solidariedade”.

Notas publicadas na edição desta segunda-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Veja aqui a edição completa.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online