Ex-governador reforça apoio ao nome de Cartaxo em João Pessoa

O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PT), esteve presente na convenção que anunciou a pré-candidatura da chapa Luciano Cartaxo (PT) e Amanda Rodrigues (PT) para a Prefeitura de João Pessoa.

Durante o evento, Ricardo Coutinho destacou a importância dessa união das forças ativas da esquerda paraibana, enfatizando o compromisso com o social.

Segundo Coutinho, essa aliança representa um salto de qualidade enorme, superando diferenças e se unindo em torno de objetivos comuns.

“Nós superamos aí talvez dez anos e nos encontramos no momento porque tem uma coisa que nos une, é o sucesso do governo do presidente Lula, é o avanço do país para combater a extrema-direita que não permitiu que ela volte em 2026 e principalmente é a visão sobre João Pessoa”, afirmou.

Ele também ressaltou a visão conjunta sobre o futuro de João Pessoa, afirmando que a cidade tem potencial para ser muito melhor e que, com Luciano na prefeitura a partir do próximo ano, essa melhoria será concretizada.

