O senador Efraim Filho comentou em entrevista concedida à imprensa, nesta segunda-feira (29), sobre o lançamento do seu nome para disputar o governo da Paraíba nas eleições de 2026 pelo presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda.

Rueda esteve nesse final de semana na Paraíba, onde fez um pré-anuncio, ao lançar o nome do senador paraibano.

“Isso aqui nasce hoje, em Serra Branca, eu não falei para ninguém, a mudança na Paraíba, não vai ser a partir de João Pessoa, mas a partir daqui mesmo”, disse em efusivo discurso.

Efraim Filho reagiu ao apelo de Rueda e atenuou a fala do presidente do União Brasil, afirmando que foi apenas um gesto de torcida do presidente – que veio prestigiar a convenção municipal.

“2026 não tem candidatura lançada. 2026 vai ser conversado depois de 2024”, frisou.

O senador explicou ainda que já teve essa conversa com o deputado federal Romero Rodrigues, que já foi convidado para compor a majoritária nas eleições de 2026.

“Romero tem segurança, tem serenidade, sabe que foguete não dá ré. A palavra tem compromisso e uma construção para 2026 passará por todos nós, junto com esse grupo que se forma hoje partindo, principalmente, dessa disputa entre João Pessoa e Campina Grande unidos”, enfatizou.

