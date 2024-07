A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) inicia oficialmente os trabalhos legislativos do segundo semestre de 2024, na manhã da próxima quinta-feira (1º), a partir das 9h30, com a realização de uma sessão ordinária.

Apesar da paralisação das atividades legislativas, durante o recesso dos parlamentares, a CMJP manteve em funcionamento suas atividades administrativas. Nesse período, os vereadores atenderam nos gabinetes e nos bairros da Capital. Além disso, a Mesa Diretora da Casa instituiu a Comissão de Recesso com os seguintes integrantes: o presidente Dinho Dowsley (PSD), o vice-presidente Carlão (PL), a vereadora Eliza Virgínia (PP), além dos vereadores Zezinho Botafogo, Odon Bezerra (ambos PSB), Marcílio do HBE (Republicanos), Damásio Franca (Progressistas) e Coronel Sobreira (Novo).

As atividades da Câmara foram encerradas no dia 18 de junho, após votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2025. Apesar de não ocorrerem sessões plenárias, os trabalhos não pararam durante o recesso parlamentar. Houve uma série de atividades nesse período.

As sessões ordinárias da Casa são abertas ao público, que poderá acompanhar de perto, nas galerias da CMJP. As discussões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara JP, através do canal 6.2 (digital) e pelo canal 23 da TV a cabo.

