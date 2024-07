Adriano Galdino: “Romero Rodrigues enganou a todos”

“Hoje ele enganou quem? Todos! Agradou a quem? A ninguém! Está todo mundo chateado com ele. É muito ruim para ele, como político, essa indefinição. Infelizmente, Romero fomentou uma ideia de ser candidato e depois parece que desistiu, ou não desistiu, ninguém sabe. É uma vergonha o comportamento político dele!”

O desabafo foi verbalizado pelo deputado Adriano Galdino, do Republicanos, que desde meados do ano passado tem estimulado a candidatura a prefeito de Campina Grande do deputado Romero Rodrigues, do Podemos.

