PSD estica a sua convenção em Campina; Podemos faz ato em hotel

O PSD de Campina Grande marcou para as últimas horas do prazo legal a realização de sua convenção: dia 5 de agosto (2ª feira), às 20 horas, no auditório do Sesc Centro.

O partido ´do mistério´ – Podemos, do deputado Romero Rodrigues – também realizará a sua convenção em Campina Grande no dia 5.

Será pela manhã (10h), numa das dependências do Garden Hotel.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

