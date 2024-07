Foi na sede do Sindicato dos Bancários da Paraíba, em João Pessoa, que o PT homologou as candidaturas de Luciano Cartaxo e Amanda Rodrigues a prefeito e vice-prefeita da Capital.

O evento contou com a presença de lideranças como o ex-governador Ricardo Coutinho, o deputado federal Luiz Couto, os candidatos e candidatas ao legislativo municipal, além dos movimentos populares.

Na ocasião, Cartaxo garantiu que quando prefeito de João Pessoa vai reativar o Terminal de Integração do Varadouro, abandonado pela gestão Cícero, e construir um novo hospital para desafogar os atendimentos do Trauminha de Mangabeira.

“São dois compromissos prioritários que assumo com o povo de João Pessoa: a reativação do Terminal de Integração do Varadouro, porque o povo que anda de transporte público precisa deste serviço. E vamos também construir um novo Hospital na cidade, para desafogar o Trauminha de Mangabeira. O povo de João Pessoa precisa voltar a ter obras e entregas que melhorem sua qualidade de vida”, disse Cartaxo, destacando também a força do time de Lula em João Pessoa.

“Alguns diziam que não teríamos candidatura. E aqui estamos. Com a candidatura do time de Lula. Do time do povo, o time que vai vencer as eleições e governar para João Pessoa. Porque nossa cidade precisa voltar ao ciclo de desenvolvimento que ela vivenciava nas gestões de Ricardo, (Luciano) Agra e na nossa administração. O atual prefeito parou os investimentos, não tem uma grande entrega na cidade. É promessa atrás de promessa, mas entrega que é bom não tem. Nós vamos voltar à Prefeitura pra fazer muito mais. Construir mais escolas, creches, UPAs, PSF. Voltar a fazer uma gestão humana, com compromisso social e que governa para todos e todas. Hoje damos o primeiro passo rumo à vitória do povo de João Pessoa!”, discursou Cartaxo.

A candidata a vice-prefeita, Amanda Rodrigues, disse que ao lado de Luciano vai construir uma gestão humana e que cuida das pessoas, sobretudo das mulheres de João Pessoa.

“Fui forjada no trabalho. Meu pai sempre me ensinou a ser forte e lutar, por isso aceitei o convite de estar nessa caminhada com Luciano. Porque sei que juntos podemos voltar a cuidar do povo da nossa cidade. João Pessoa vinha numa crescente, com as gestões de Ricardo e Luciano. Mas Cícero estagnou esse crescimento. Parou de investir no nosso povo. Só através da política a gente pode mudar a vida das pessoas e tenho certeza que eu e Luciano vamos vencer estas eleições pra voltar a cuidar do povo de João Pessoa, sobretudo das mulheres desta cidade, que precisam de mais creche, escola, microcrédito para fortalecer seu negócio e uma série de políticas públicas para sua independência”, enfatizou Amanda.

O ex-governador Ricardo Coutinho destacou que João Pessoa precisa voltar a ter uma gestão que trabalha pelo desenvolvimento da cidade.

“Nós vamos eleger o próximo prefeito de João Pessoa. Nós vamos eleger Luciano e Amanda porque precisamos devolver a dignidade ao nosso povo. Dignidade que foi usurpada pelo atual prefeito de João Pessoa. Cícero não tem absolutamente nada para mostrar. Agora que está terminando seu mandato começa a prometer que vai fazer obras, mas em todo esse tempo não construiu um único PSF. Cícero já foi prefeito por 12 anos desta cidade e nunca construiu uma única escola em João Pessoa. É por isso que estamos aqui para resgatar a esperança da nossa cidade e voltar a governar pra nosso povo”, disse Ricardo.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online