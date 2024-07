Jhony Bezerra: “Nossa candidatura está posta e é irreversível”

Os recentes pronunciamentos do prefeitável do PSB em Campina Grande, Jhony Bezerra, batem repetidamente em algumas ´teclas´, a saber:

“Eu não sairia do cargo de secretário de Saúde (do Estado) se não fosse para vencer as eleições.

“Já contamos com o apoio dos Republicanos. Não tenho dúvidas.

“Teremos uma candidatura independente da decisão de Romero (Rodrigues). Há muito tempo não esperamos por Romero.

“Nossa candidatura está posta e é IRREVERSÍVEL”.

*notícias da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

