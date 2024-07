Vereador critica falta de quórum para votação de suplementações na CMCG

O vereador Luciano Breno (PP) se mostrou insatisfeito com a falta de quórum na Câmara Municipal de Campina Grande, o que tem impedido a votação de matérias importantes, especialmente as relacionadas a suplementações orçamentárias do executivo.

Ele criticou a situação, comparando-a a uma “novela que não vale a pena ver de novo”, em referência ao atraso repetido na votação dessas suplementações.

Também destacou que, desde dezembro, a Câmara havia retirado o poder executivo da capacidade de remanejar 30% do orçamento anual, um movimento que, segundo ele, visava mais a fiscalização do que a real necessidade da cidade.

O parlamentar lamentou que a oposição tenha apresentado justificativas de ausência e dificultado a votação, inclusive de emendas federais, que agora ficam sem a devida autorização da câmara.

Confira a entrevista completa abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline

