Hugo Motta é o “braço direito” do presidente da Câmara Federal, revela jornal

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo relata que os principais pré-candidatos à sucessão do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL), têm atuado para neutralizar uma possível entrada do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), na disputa.

Apesar de o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), ser considerado o favorito de Lira desde o início das discussões sobre a eleição da Casa legislativa, aumentou nas últimas semanas a percepção entre deputados de que Lira, na verdade, estuda uma forma de viabilizar o nome de Motta, considerado o seu “braço direito” na Câmara.

O líder do Republicanos, ainda conforme a reportagem, também é um dos principais interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Congresso.

Hugo Motta é considerado ainda uma figura próxima ao governo Lula na Paraíba.

*notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

