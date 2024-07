Senador participa de convenção do MDB em Santa Rita

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), presidente estadual do MDB na Paraíba, participou, na noite desta sexta-feira (26), em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, da Convenção Partidária que oficializou os nomes que disputarão o poder legislativo nesta cidade pelo partido.

O evento contou com a participação do pré-candidato a prefeito Nilvan Ferreira (Republicanos).

Na convenção realizada no bairro do Tibiri II, na casa de eventos Ágape Recepções, foram oficializados os nomes dos 19 emedebistas, postulantes as 16 vagas do parlamento mirim (Casa Prefeito Antônio Teixeira), em Santa Rita. Entre os pré-candidatos estão Clóvis de Loi; Carlinhos do Adesivo; Odilon Filho; dentre outras lideranças presentes como a ex-deputada estadual Estefânia Maroja e o ex-prefeito Pedrito.

“Eu estive na sede do MDB e levei a ideia a Veneziano de uma grande união por Santa Rita com a aliança com Nilvan, pois tenho amizade com ambos e juntos vamos promover o desenvolvimento da nossa cidade”, disse Carlinhos do Adesivo.

Em seu discurso, Veneziano elogiou a formação da chapa proporcional do MDB, destacando que está é composta por nomes qualificados de homens e mulheres que ajudaram o futuro prefeito Nilvan Ferreira (Republicanos), ao qual o MDB apoia para gerir a cidade.

Para isso, Veneziano firmou o compromisso de na qualidade de Senador da República, apoiá-los nas ações de governo.

“Meus comprimentos todos e todas, que neste momento enchem esse ambiente. Eu estou muito impressionado meu irmão (Nilvan), pois de fato sabes o que povo de Santa Rita precisa e eu dizia a você a uns cinco meses que a decisão dos amigos e amigas do MDB que decidiram lhe apoiar seria respeitada. Eu desejo a você toda a sorte do mundo nesta caminhada. O MDB em Santa Rita, segue como em outras cidades forte, po is fez uma chapa com nomes de grande alcance social que vem do povo e sabe suas reais necessidades. Eu fui vereador sei a importância de se ter um poder legislativo forte que poderá contribuir com o executivo para mudar para melhor a vida dos santa-ritenses”, disse Veneziano.

Nilvan Ferreira destacou a força do MDB na cidade e a confiança de que poderá contar com vários emedebistas para ajudar Santa Rita no poder legislativo, assim como com o senador Veneziano, em Brasília.

“Foi muito importante esse projeto ter chegado até aqui, pois se Veneziano não tivesse dado o aval a esse projeto a gente ia começar sem ter partidos nos apoiando, antes mesmo de eu ter um partido, a sua legenda (MDB) nos deu guarida. Então a minha saudação e agradecimento eterno a você Veneziano”, disse Nilvan.