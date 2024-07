Pastor critica famílias que desejam perpetuação no poder

O pastor Sérgio Queiroz (Partido Novo) disse que a decisão tomada pelo PL com relação a Campina “foi difícil”.

“Não é nada contra o prefeito Bruno, mas a favor do grupo do PL e a favor de seu desenvolvimento na Paraíba”, acrescentou.

Para Queiroz, “os grupos políticos da Paraíba se perpetuam com as mesmas famílias, o que não é bom para o Estado. O Novo tem que acontecer. Essa união do PL/Novo busca apenas coerência entre pautas e ações”.

Sérgio Queiroz esclareceu que a voz que diz “em nome de Jesus Cristo”, em meio à fala (num vídeo) do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, não é a sua, mas sim a do deputado estadual Sargento Rui.

Sargento Rui, como lido mais acima, disse ao Sargento Neto que ´não tinha nada a ver´ com a situação do partido em Campina.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

