Ex-presidente do PL em Campina: “Decisão extremamente precipitada”

Presidente apeado do comando do PL em Campina, Bruno Roberto (filho do deputado federal Wellington Roberto) considerou a destituição do diretório municipal uma “decisão extremamente precipitada. Apesar de minha irresignação, eu acolho e respeito, reconhecendo que a instância final é a direção nacional”.

“Minha irresignação surge porque a articulação foi elaborada por membros do PL em João Pessoa. Isto é o que causa estranheza. São agentes políticos completamente estranhos à realidade social, econômica e, sobretudo, política de Campina”, realçou Bruno Roberto.

