´Bolinha´ diz que estrutura do PL foi decisiva para aceitar candidatura

O empresário Artur Bolinha (Partido Novo) disse ontem na Rádio Caturité FM (Jornal da Manhã) que estava propenso a aceitar sua entrada na disputa pela prefeitura de Campina, diante do publicizado apoio do Partido Liberal, “que tem tempo de TV (guia eleitoral gratuito) e melhor condição estrutural”.

Bolinha se encontrava em São Luís (MA) e informou que no final de semana, já de forma presencial, deverá discutir com as lideranças do PL a indicação do (a) candidato (a) à vice-prefeitura.

“Vamos correr contra o tempo”, avisou o empresário sobre o fato de não ter realizado ´pré-campanha´.

Bolinha antecipou que uma de suas prioridades será defender “a profissionalização da gestão pública”.

Artur Bolinha informou que não pretende se licenciar da presidência do Treze Futebol Clube.

