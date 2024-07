A perita criminal Amanda de Melo, mais conhecida como Amanda ‘CSI’, indicada pelo MDB, deve ser apresentada na próxima segunda-feira (29) para compor a chapa como vice do pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Ruy Carneiro (Podemos).

Amanda será apresentada em entrevista coletiva com a imprensa a ser realizada às 10h, no Empresarial Eco Business.

Contudo, o deputado federal não confirmou o nome, mas deu pistas fazendo mistério nas redes sociais fazendo ilações à perita criminal, que usa o termo ‘CSI’ em referência à série televisiva que trata de investigação.

“Vamos apresentar o nome do vice ou da vice para justificar a boa escolha que estamos fazendo para nos ajudar, se Deus quiser, a governar a cidade”, disse, acrescentando que o nome escolhido não é do seu partido, mas poderia ser e não teria problemas.

Segundo ele, nessa construção nunca houve nenhuma exigência dos partidos que o apoiam, a exemplo do União Brasil, PSDB, MDB e do próprio Podemos, mas sim uma construção unânime.

”Tivemos uma conduta muito bacana de Pedro Cunha Lima, Veneziano Vital do Rêgo e de Efraim Filho em relação a essa questão de não impor nomes”, explicou.

Ruy Carneiro enfatizou ainda que o perfil do vice é de uma pessoa que tem identidade com a cidade, que conhece a cidade, que conversa com as pessoas.

“Não será um nome tirado da cartola. Não é filha de fulano ou de sicrano, mas uma pessoa que tem identidade própria, que tem o que mostrar. Por isso, essa junção de experiência para ajudar a governar uma cidade tão diversa como João Pessoa”, avaliou.

