A cúpula nacional do Partido Liberal vai destituir a direção em Campina Grande, atualmente comandada por Bruno Roberto (foto), filho do deputado federal Wellington Roberto, presidente estadual do partido.

A decisão vem no rastro do rompimento do PL com a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), candidato à reeleição, e ao apoio à provável candidatura a prefeito do empresário Arthur Bolinha Almeida, do Partido Novo.

O ex-candidato a senador Sérgio Queiroz (Partido Novo) e o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foram os principais articuladores dessa mudança de rota do PL na cidade e pelo convencimento de Bolinha a ingressar tardiamente na disputa sucessória.

