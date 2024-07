O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho, opinou sobre o futuro político do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), durante entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (25) e disse que o seu grupo político vai ajudar a construir a candidatura ao Governo do Estado em 2026, caso ele se mantenha no grupo apoiando a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima – podendo até até indicar o vice.

“A construção política pode levar Romero a ser um candidato a governador, senador, na chapa das oposições. Tem vaga para ele e esse é o caminho. Eu já conversei pessoalmente com Romero isso”, atestou.

Conforme o senador, a vantagem ao falar sobre as eleições de 2026 com Romero Rodrigues é que não vai estar falando de promessas, mas sim de testemunho, até porque o deputado já foi convidado para compor a chapa majoritária do grupo nas eleições de 2022, quando Efraim rompeu com João Azevêdo (PSB) para assumir o projeto rumo ao Senado.

“Romero sabe que há espaço político nesse campo. Onde não há espaço político para ele é no campo do governador. Lá já está engarrafado. Já está sobrando nome. Lá tem gente que vai ficar de fora, porque tem Daniella Ribeiro, João Azevêdo, Lucas Ribeiro, Adriano Galdino, Hugo Motta. Faltam vagas. Então, aqui é onde tem espaço e Romero tem nome e capacidade de construir – seja uma candidatura a governador ou ao Senado – para estar do nosso lado”, assegurou.

