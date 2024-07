Nesta quinta-feira (25), o deputado estadual licenciado e atual secretário municipal Sargento Neto, filiado ao Partido Liberal (PL), expressou sua insatisfação com a decisão do partido de retirar o apoio à reeleição do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Em entrevista à rádio Caturité FM, Sargento Neto foi enfático ao criticar a mudança de posicionamento e reafirmou seu compromisso com o atual prefeito.

– Nós temos uma decisão de apoio total e irrestrito à reeleição de Bruno Cunha Lima e ontem, quando estávamos em reunião com os pré-candidatos do PL, a chapa proporcional, de vereador, recebemos a notícia, as ligações informando que o diretório municipal havia sido destituído. Infelizmente nós não comungamos desse pensamento. Eu sou um homem de palavra, não fico em cima do muro, mas fomos pegos de surpresa. Não nos escutaram e, para mim, essa decisão foi um tiro no pé. Vamos conversar com os pré-candidatos, porque se querem o time, ficarão só com as camisas, porque os jogadores já deram a palavra ao prefeito Bruno e eu não vou recuar – declarou Sargento Neto.

A decisão do PL de retirar o apoio à reeleição de Bruno Cunha Lima e apoiar a pré-candidatura de Artur Bolinha (Novo) gerou uma onda de reações dentro do partido e na base aliada do prefeito. Neto deixou claro que não pretende seguir a nova orientação partidária e continuará apoiando Bruno Cunha Lima.

