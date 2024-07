Na manhã desta quinta-feira (25), o empresário Artur Almeida, conhecido como Artur Bolinha, confirmou sua pré-candidatura à Prefeitura de Campina Grande pelo partido Novo, em entrevista à rádio Caturité FM. A decisão marca um momento importante na política local, especialmente após o recente rompimento do Partido Liberal (PL) com o atual prefeito Bruno Cunha Lima.

Artur Bolinha, que já possui um histórico de engajamento político na cidade, explicou as circunstâncias que o levaram a aceitar o convite para se candidatar novamente.

– Conversei com o pastor Sérgio quando ele me convidou para ser novamente candidato. Eu coloquei as condições, que é ter estrutura pra não sair só, pois temos uma bancada federal pequena, temos limitações. Do ponto de vista de recursos, temos um fundo eleitoral pequeno e seria difícil enfrentar essas estruturas poderosas. Ele me disse então que conversou com o deputado Cabo Gilberto, com Marcelo Queiroz e eles estariam dispostos a apoiar a minha candidatura. Eles foram a Brasília e esse apoio se consolidou. Ficamos de sentar esse final de semana para definir as questões estruturais e logísticas, como o companheiro de chapa que deve ser indicado pelo PL – afirmou Bolinha.

Com o apoio do PL, Artur Bolinha ganha força para disputar a prefeitura e promete intensificar os preparativos para a campanha.

– Vamos correr contra o tempo e aperfeiçoar o plano de governo. Eu tenho a capacidade de formar boas equipes e caso eu consiga chegar à prefeitura vamos dar um salto de gestão – destacou.

Bolinha, que atualmente é presidente do Treze, afirmou que não deve se licenciar do cargo e que sua candidatura não vai afetar o time.

