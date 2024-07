TRE faz reunião preparatória das eleições em Campina Grande

A sexta Reunião Regionalizada das Eleições 2024 aconteceu em Campina Grande, nesta quarta-feira (24).

Promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a reunião foi coordenada pela presidente do Regional, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas.

O evento contou, também, com a participação do vice-presidente do TRE-PB, desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Realizado no Fórum Eleitoral, o encontro de trabalho reuniu magistrados e magistradas, servidores e servidoras de 17 zonas eleitorais, sediadas em 13 municípios da região: Campina Grande, Pocinhos, Queimadas, Boqueirão, Soledade, Esperança, Ingá, Alagoa Nova, Umbuzeiro, Juazeirinho, Picuí, Cuité e Taperoá.

Assim como fez nas reuniões anteriores, a presidente Agamenilde Dias destacou o caráter participativo do evento, ao tempo em que agradeceu a participação de magistrados, promotores e servidores.

Ainda em sua fala, a magistrada enfatizou o compromisso de todos em realizar uma eleição com segurança e transparência.

uIAra

O sistema uIAra – ferramenta de combate à desinformação – foi, também, tema debatido durante a reunião.

Apresentada durante evento realizado no TRE-PB, na última sexta-feira (19), a ferramenta foi formatada para detectar deep fakes de áudio.

A identidade visual da ferramenta (logomarca) será escolhida por meio de concurso interno, com a participação dos servidores da Justiça Eleitoral na Paraíba.

Explanação técnica

A primeira palestra foi proferida pelo coordenador de infraestrutura do TRE-PB, Sylvio Rogério. Ele discorreu sobre os temas: ‘Convocação de Mesários’, ‘Sistemas Eleitorais’ e ‘Transmissão de dados’.

A convocação de mesário está sendo feita por meio de aplicativo de mensagem eletrônica (Resolução nº 23/2024-TRE-PB).

Em menos de um mês do lançamento do aplicativo, 66,6% do número de mesários contados confirmaram a convocação.

Em ato contínuo, a diretora-geral do Regional, Andréa Ribeiro de Gouvêa, falou sobre ‘Combate à Desinformação’.

Plano de Ações de Acessibilidade – Eleições 2024 foi o foco da palestra do servidor José Augusto de Oliveira Neto.

Por fim, o magistrado Max Nunes de França, juiz auxiliar da vice-presidência do TRE-PB, discorreu sobre ‘Poder de Polícia’.

Participação

Participaram da reunião, juízes e juízas eleitorais, chefes de cartórios e servidores das seguintes zonas: ZE 50 (Pocinhos), ZE 59 (Queimadas), ZE 49 (Queimadas), ZE 62 (Boqueirão), ZE 23 (Soledade), ZE 19 (Esperança), ZE 8 (INGÁ), ZE 13 (Alagoa Nova), ZE 18 (Umbuzeiro), ZE 56 (Juazeiro), ZE 24 (Cuité), ZE 25 (Picuí) e ZE 27 (Taperoá).