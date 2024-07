Socialista foi usado para atrair vereadores para conversa com Romero

O ´encontro de surpresa´ de várias lideranças políticas e empresariais com o deputado Romero Rodrigues (Podemos), ocorrido no último final de semana, começou a ser articulado dias antes, apesar de inicialmente inexistir a confirmação do local para a sua concretização.

Vereadores do bloco de oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima foram contactados para ajudar visando um comparecimento volumoso, com a finalidade de elevar a intenção do ex-prefeito ser candidato.

Junto a alguns edis não ligados diretamente a Romero, foi argumentado que o contato com o deputado contava com o endosso do ex-secretário de Saúde do Estado e prefeitável do PSB Jhony Bezerra.

Acontece que Jhony só tomou conhecimento da ´romaria´ em direção a Romero na manhã do sábado, pouco antes da ´visita´ ao escritório do deputado.

Jhony desestimulou a presença de lideranças mais próximas a ele e emitiu sinais de descontentamento com a ´romaria´.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: Cagepa terá ´parceiros´ em breve (paraibaonline.com.br)

Nosso instagram: @paraiba_online