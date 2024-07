O presidente do PSB na Paraíba, deputado Gervásio Maia, em entrevista concedida nesta quarta-feira (24), afirmou que o partido escolheu Jhony Bezerra como pré-candidato a prefeito de Campina Grande, descartando qualquer possibilidade de aliança com o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos).

A declaração foi feita em entrevista a uma emissora de rádio de João Pessoa. Maia foi enfático ao dizer que Rodrigues não faz parte do projeto do PSB para a cidade.

“Eu tenho um apreço grande por Romero, é meu colega na Câmara dos Deputados, a gente se dá super bem. Mas, você tem que avaliar pelo quesito do merecimento. Qual foi a participação dele nesse projeto que tem sido implementado e realizado em Campina Grande? Nenhuma. Por que a gente vai entregar o futuro do projeto a alguém que não participou em nada? Nada contra ele, mas ele não faz parte desse projeto, quem faz parte é Jhony”, disse.

O presidente do PSB destacou a importância de valorizar aqueles que têm contribuído para o desenvolvimento da Paraíba e que estão comprometidos com a continuidade do projeto do partido.

Para Maia, a escolha de Jhony Bezerra é uma decisão justa e merecida, fundamentada na dedicação e no trabalho efetivo do candidato dentro do projeto do PSB.

“O projeto tem que ser continuado por quem participou, já mostrou serviço, já tem os créditos, os méritos pra seguir adiante. Entregar para ele (Romero) eu seria totalmente contra. A gente está falando de projeto, ele não participou em nada. Ele pode ter os merecimentos dele para lá, mas pra cá não. Para cá nós temos os nomes, e o nome escolhido foi o nome de Jhony. Esse assunto está definido, graças a Deus”, pontuou.

