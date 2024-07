A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) homologou na tarde desta terça-feira (24) a chapa Luciano Cartaxo (PT) e Amanda Rodrigues (PT) para as eleições em João Pessoa.

Na reunião também foi aprovada a nominata dos pré-candidatos e pré-candidatas ao legislativo municipal.

“Estamos muito felizes com o time que montamos em João Pessoa, um time forte, com experiência em gestão e que vai trazer de volta as bandeiras defendidas pelo presidente Lula tanto para o executivo quanto para o legislativo municipal. João Pessoa vai voltar a ter uma administração que cuida da sua gente, que investe em saúde, educação, desenvolvimento, cultura e mobilidade urbana. Vamos para com a estagnação administrativa e retomar o ciclo de trabalho e desenvolvimento na nossa cidade”, destacou Luciano Cartaxo.