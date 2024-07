Artur Bolinha é lançado como pré-candidato a prefeito pelo NOVO em Campina Grande

O empresário Artur Bolinha aceitou disputar a Prefeitura de Campina Grande pelo NOVO. O pedido foi feito pelo embaixador do partido na Paraíba, Pastor Sérgio Queiroz, que é pré-candidato a vice-prefeito de João Pessoa na chapa encabeçada pelo PL, com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Agora lideranças dos dois partidos buscam repetir a mesma aliança feita em João Pessoa em Campina Grande, mas encontram resistência porque o presidente do PL em Campina Grande, deputado estadual Sargento Neto, firmou apoio à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), inclusive, ele se encontra de licença do mandato e hoje integra a equipe administrativa da Prefeitura.

Estão em Brasília para lutar pelo apoio do PL em Campina Grande, o deputado federal Cabo Gilberto, os deputados estaduais Wallber Virgolino e o Sargento Riu, além do prefeitável, Marcelo Queiroga. Eles foram para falar com o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto e, possivelmente, com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

