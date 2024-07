O diretório municipal do PSOL vai realizar na próxima quinta-feira (25), a plenária para deliberar com seus filiados os rumos do partido nestas eleições municipais. O partido está dividido entre seguir com a candidatura própria, que tem como pré-candidato o jornalista Celso Batista na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, ou se apoia o pré-candidato do campo da esquerda, Luciano Cartaxo (PT).

O evento será realizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba, localizado dentro do Campus da UFPB, a partir das 18 horas.

A convenção partidária está marcada para acontecer no dia 27, próximo sábado, na sede do Sintep, no Centro de João Pessoa, para homologar os candidatos a prefeito e vice e a escolha dos candidatos aos cargos de vereador.

O PSOL vai deliberar ainda sobre as estratégias eleitorais a serem adotadas pelo partido, bem como sobre as questões legais que envolvem o processo eleitoral e outros assuntos relativos à eleição municipal.

