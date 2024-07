Psol define data da convenção em Campina Grande

O PSOL agendou para o próximo dia 27 (sábado) a sua convenção em Campina Grande, para homologar a candidatura a prefeito do professor Nelson Júnior (foto).

Será na rua Espírito Santo 364, bairro da Liberdade (prédio da SAB – Sociedade de Amigos de Bairro).

Em João Pessoa, o PSOL deverá fazer a sua convenção no dia 29 para homologação da candidatura a prefeito de Celso Batista, caso superado o impasse existente na legenda com relação à manutenção da candidatura própria ou apoio a Luciano Cartaxo (PT) já no 1º turno.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

