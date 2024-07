Milhões de euros: prefeito de João Pessoa e vereador assinam termo para empréstimo

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o presidente da Câmara, Dinho Dowsley, deram mais um passo para a viabilização do empréstimo de 55,5 milhões de euros (R$ 336 milhões) junto à Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD.

A assinatura do contrato ocorreu nesta terça-feira (23), restando agora apenas a liberação do Senado e do Tesouro Nacional para a concretização da operação de crédito.

A ação prevê a destinação dos recursos para investimentos nas áreas de mobilidade e revitalização do Rio Jaguaribe.

Serão 44,3 milhões de euros a Agência Francesa e 11 milhões de euros de contrapartida do poder público municipal.

De acordo com o presidente da Câmara de João Pessoa, os recursos vão garantir um salto qualitativo nos investimentos na mobilidade da capital, além de ganhos para o meio ambiente.

“A Casa de Napoleão Laureano tem acompanhado todas as fases da negociação. O projeto que autorizou o empréstimo, inclusive, foi aprovado em tempo recorde na Câmara”, ressaltou Dinho Dowsley.

Do montante total do empréstimo, 33,3 milhões de euros serão destinados a obras de mobilidade, sendo 30 milhões fruto da Agência Francesa e 2,8 milhões de contrapartida da Prefeitura de João Pessoa.

Com relação ao rio Jaguaribe, o valor de investimento é de 18,6 milhões de euros, sendo 13,2 milhões da AFD e 5,4 milhões de contrapartida da Prefeitura de João Pessoa.

Além dessas ações, existem outros investimentos voltados para a gestão sócio ambiental do programa, com valor de 3,4 milhões de euros, sendo 700 mil da Agência Francesa e 2,7 milhões da PMJP.