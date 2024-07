MDB deve disputar prefeituras de mais de 100 municípios paraibanos

“O MDB se preparou com exímia atenção não só da parte da presidência”. Foi o que declarou o presidente da legenda na Paraíba, senador Venezinao Vital do Rêgo, que afirmou que o MDB vai disputar as eleições em 150 cargos majoritários com postulações de prefeito e vice no interior do estado.

“Nós nos preparamos com o apoio de todos os companheiros em torno de um propósito, que era a de estabelecer o tamanho que o MDB merecia e se ainda não conseguimos estamos no caminho”, disse.

Segundo ele, o MDB formou ainda um grande número de chapas proporcionais espalhadas em diversos municípios da Paraíba.

“A minha expectativa, como houve essa demonstração na última sexta-feira (19), quando fizemos uma ampla reunião com grande parte dos companheiros e companheiras, é de poder ter o melhor resultado”, avaliou.

O senador lembrou ainda que o partido saiu da situação de baixo número de prefeitos e prefeitas. Eram apenas nove quando ele assumiu a presidência do partido e agora a realidade é de 31 gestores filiados.

“O nosso intento é de ampliar esse número. Então, em todas as regiões, o MDB se faz presente ou com candidaturas próprias ou formando e fazendo alianças fortes e competitivas. A expectativa é a melhor possível”, enfatizou.

Ele citou o exemplo da aliança em Cabedelo onde o MDB vem, desde o início da gestão do atual prefeito, Vitor Hugo (Avante), prestando solidariedade política e administrativa e vai apoiar os candidatos a prefeito e vice, respectivamente, André Coutinho (Avante) e Campia Holanda (PP).

