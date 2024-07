O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho, acredita num desfecho positivo em Campina Grande com o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), indicando o vice para compor a chapa do prefeito Bruno Cunha Lima, pré-candidato à reeleição.

Em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (22), o senador destacou que é nesse sentido a construção política e é esse o espaço que está sendo dialogado e oferecido a Romero, a possibilidade dessa indicação, até porque o prefeito ainda não anunciou sua chapa.

“Tem esse espaço aberto aguardando o fechamento desse diálogo. Então, caberia a Romero fazer a indicação da vice fortalecendo o seu projeto de estadualizar a liderança. Romero hoje, olhando para 2026, precisa estadualizar a liderança”, disse.

Efraim exemplificou a sua caminhada ao Senado, porque não adianta para um projeto majoritário na Paraíba ser forte apenas em uma região, mas no estado como um todo, e opina que é por meio do mandato de deputado federal que Romero Rodrigues tem a possibilidade de chegar a todos os recantos, trabalhar por toda Paraíba, inclusive por Campina Grande.

Portanto, o senador se disse confiante na decisão do deputado Romero e acredita sim em um desfecho positivo para manter a unidade do grupo, largando na frente para a reeleição de Bruno Cunha Lima em Campina Grande

