O presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso (Republicanos), se reuniu neste domingo, no Garden Hotel, com o presidente do Podemos na cidade, Alcindor Villarim.

Também presentes o vereador Saulo Germano e o pastor José Luiz.

“Reunião extremamente produtiva”, sintetizou posteriormente Marinaldo, que deseja ser o candidato a vice-prefeito na esperada chapa a ser liderada por Romero Rodrigues.

