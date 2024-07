Deputado defende expansão de escolas militares na Paraíba

O deputado estadual Sargento Rui Nóbrega, do PL, cumprindo agenda em Brasília, fez visita a escolas militares em Goiás, onde confirmou ter constatado o alto padrão de qualidade do ensino ofertado aos alunos.

Diante disso, aproveitou para pleitear emendas que possam ser destinadas à expansão desse modelo de escolas na Paraíba.

Rui foi recebido pelo deputado federal Cabo Gilberto, também do PL, em seu gabinete no Congresso, a quem entregou ofícios com a solicitação da destinação das emendas.

“Precisamos ampliar as vagas em escolas militares para os jovens da Paraíba, diante de um padrão de excelência do ensino, como se constata”, frisou o deputado.

“Já mandei emenda para o Colégio Militar da Paraíba, para duplicar sua capacidade, e essa obra está em andamento. Queremos expandir esse modelo”, disse Gilberto, que garantiu: “Pode contar com nosso mandato e com as nossas emendas. Sei da preparação que os colégios militares trazem para a nossa vida”.

Em sua agenda, o Sargento Rui conheceu o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, chamado de Escola Madre Germana, que fica na capital Goiânia.

O parlamentar paraibano mostrou-se impressionado com a qualidade da formação que o educandário propicia para os seus alunos.

“Mudou completamente a realidade daquela comunidade”, comentou.

