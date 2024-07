Prefeitável do PSB em Campina Grande fica sem o apoio do PV

A Comissão Executiva Nacional da Federação Partidária Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV) decidiu ontem que o Partido Verde em Campina Grande deve apoiar nas próximas eleições a candidatura do deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB), e não a do médico Jhony Bezerra (PSB), como chegou a ser anunciado pelo ex-deputado Sargento Dennis, presidente do PV/PB.

A decisão sublinha que “havendo deliberação em convenção sem observância da presente decisão ou das resoluções aprovadas pela Assembleia Geral e pela Comissão Executiva Nacional, o ato poderá ser total ou parcialmente anulado”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui:

*não deixe de nos acompanhar no instagram: @paraiba_online