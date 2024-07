Eleições: Partidos em João Pessoa definem datas das convenções

Tem início neste sábado(20) e vai até o dia 5 de agosto, o prazo para os partidos e federações realizarem suas convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Em João Pessoa, já estão praticamente definidas as datas das convenções dos principais concorrentes na disputa pela Prefeitura da Capital paraibana. O Progressistas, que tem como pré-candidato à reeleição o prefeito Cícero Lucena,escolheu o dia 5 de agosto, último dia do prazo porque é aniversário da cidade e do prefeito O vice da chapa é o socialista Leo Bezerra. O evento será realizado no Domus Hall.

O PT marcou para o dia 28, às 9 horas na Sede do Sindicato dos Bancários,. O partido escolheu o ex-prefeito e deputado Luciano Cartaxo como candidato do partido. A vice é a empresária Amanda Rodrigues, mulher do ex-governador da Paraíba e ex-prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho.

O Partido Liberal, que tem como pré-candidato a prefeito de João Pessoa, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e o vice, Pastor Sérgio Queiroz (NOVO), marcou para o dia 03 de agosto. O evento começa a partir das 18 horas no Clube Cabo Branco,

O Podemos fará também a sua convenção no dia 05 de agosto. O pré-candidato do partido na disputa pela PMJP é o deputado federal Ruy Carneiro, que ainda não escolheu quem irá compor a chapa de vice. A escolha deve recair entre os partidos que o apoiam (MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil).O local e horário também não foram definidos.

